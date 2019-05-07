Следователи назвали ошибки экипажа сгоревшего в Шереметьево самолета

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После допросов пилотов следователи назвали ошибки экипажа
Источник в СК рассказал, что после приземления пилоты открыли в кабине боковое окно. Он отметил, что это действие могло усилить тягу воздуха и усилить скорость горения.
К этому процессу также мог привести тот факт, что пилоты не выключили двигатели самолета сразу после посадки.
В компании «Аэрофлот» начали внеплановую проверку, сообщили агентству несколько источников.
Специалисты проверят компетенцию летного и технического директоров, а также документы, касающиеся подготовки пилотов.
Росавиация узнает, проходил ли экипаж сгоревшего судна подготовку в учебном центре «Аэрофлота» и соответствие ее нормам.
Источник отметил, что первая информация говорит о том, что у экипажа не было навыков по отработке вывода воздушного судна из сложного пространственного положения.
Также собеседник отметил, что у командира самолета 43-летнего Дениса Евдокимова есть 1500 часов налета на SSJ, у второго пилота — 36-летнего Максима Кузнецова — 600 часов налета на Superjet. Помимо этого, специалисты проверят режим труда и отдыха пилотов.
Напомним, 5 мая при заходе на посадку загорелся самолет в аэропорту Шереметьево. Почти сразу появилось
Всего на борту находились 78 человек, в настоящее время подтверждена информация о
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