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14:58, 7 мая 2019 1 681
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Следователи назвали ошибки экипажа сгоревшего в Шереметьево самолета

Следователи назвали ошибки экипажа сгоревшего в Шереметьево самолета

После допросов пилотов следователи назвали ошибки экипажа сгоревшего в Шереметьево SSJ100. Специалисты начали проверку системы обучения пилотов «Аэрофлота», передает РБК.

Источник в СК рассказал, что после приземления пилоты открыли в кабине боковое окно. Он отметил, что это действие могло усилить тягу воздуха и усилить скорость горения.

К этому процессу также мог привести тот факт, что пилоты не выключили двигатели самолета сразу после посадки.

В компании «Аэрофлот» начали внеплановую проверку, сообщили агентству несколько источников.

Специалисты проверят компетенцию летного и технического директоров, а также документы, касающиеся подготовки пилотов.

Росавиация узнает, проходил ли экипаж сгоревшего судна подготовку в учебном центре «Аэрофлота» и соответствие ее нормам.

Источник отметил, что первая информация говорит о том, что у экипажа не было навыков по отработке вывода воздушного судна из сложного пространственного положения.

Также собеседник отметил, что у командира самолета 43-летнего Дениса Евдокимова есть 1500 часов налета на SSJ, у второго пилота — 36-летнего Максима Кузнецова — 600 часов налета на Superjet. Помимо этого, специалисты проверят режим труда и отдыха пилотов.

Напомним, 5 мая при заходе на посадку загорелся самолет в аэропорту Шереметьево. Почти сразу появилось видео с места катастрофы.

Всего на борту находились 78 человек, в настоящее время подтверждена информация о 41 погибшем.


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