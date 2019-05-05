В Шереметьево загорелся пассажирский лайнер

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В аэропорту Шереметьево горит пассажирский лайнер «Аэрофлота», пожарные и спасатели пытаются справиться с огнем. На борту самолета находились 78 человек. Об этом пишет
«Пассажирский самолет вылетел из Шереметьево в Мурманск. Спустя некоторое время он запросил аварийную посадку, при посадке загорелся», — сообщил ТАСС собеседник.
Огонь охватил лайнер полностью. Людям пришлось экстренно покидать самолет на ходу.
По предварительным данным, в пожаре погиб один человек. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
Первый самолет SSJ-100 был представлен публике 26 сентября 2007 года на заводе в Комсомольске-на-Амуре, где осуществляется его сборка. Там же 19 мая 2008 года лайнер успешно совершил свой первый полет. 3 февраля 2011 года авиационный регистр Межгосударственного авиационного комитета (МАК) выдал сертификат типа на SSJ-100.
С 2011 по август 2018 года было выпущено 167 экземпляров SSJ100.
Видео из группы «ВКонтакте» «Настоящий Лентач»
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Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.