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19:53, 5 мая 2019 2 087
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В Шереметьево загорелся пассажирский лайнер

В Шереметьево загорелся пассажирский лайнер

В аэропорту Шереметьево горит пассажирский лайнер «Аэрофлота», пожарные и спасатели пытаются справиться с огнем. На борту самолета находились 78 человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники.

«Пассажирский самолет вылетел из Шереметьево в Мурманск. Спустя некоторое время он запросил аварийную посадку, при посадке загорелся», — сообщил ТАСС собеседник.

Огонь охватил лайнер полностью. Людям пришлось экстренно покидать самолет на ходу.

По предварительным данным, в пожаре погиб один человек. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

Первый самолет SSJ-100 был представлен публике 26 сентября 2007 года на заводе в Комсомольске-на-Амуре, где осуществляется его сборка. Там же 19 мая 2008 года лайнер успешно совершил свой первый полет. 3 февраля 2011 года авиационный регистр Межгосударственного авиационного комитета (МАК) выдал сертификат типа на SSJ-100.

С 2011 по август 2018 года было выпущено 167 экземпляров SSJ100.

Видео из группы «ВКонтакте» «Настоящий Лентач»


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