Опубликован полный список погибших пассажиров загоревшегося в Шереметьево самолета

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В сети опубликовали полный список погибших и пропавших без вести пассажиров самолета «Аэрофлота», который
Список выглядит так:
Кроме того, в списке числится один член экипажа — бортпроводник Максим Моисеев. Известно, что он до самого последнего не покидал салон, пытаясь вытащить людей из задней части самолета. Остальные члены экипажа выжили.
Напомним, самолет SSJ100 совершил аварийную посадку в Шереметьево спустя некоторое время после вылета из Москвы в Мурманск. Разрешение на возвращение в аэропорт вылета командир экипажа запросил из-за технической неисправности. Во время посадки у лайнера подломились стойки шасси и
По данным
Из-за трагедии в Мурманске объявили трехдневный траур. С 6 по 8 мая в городе отменят все развлекательные мероприятия и приспустят символы государственной власти.
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Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.