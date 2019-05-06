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9:38, 6 мая 2019 4 494
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Опубликован полный список погибших пассажиров загоревшегося в Шереметьево самолета

Опубликован полный список погибших пассажиров загоревшегося в Шереметьево самолета

В сети опубликовали полный список погибших и пропавших без вести пассажиров самолета «Аэрофлота», который загорелся в Шереметьево 5 мая. Всего на борту находились 78 человек, в настоящее время подтверждена информация о 41 погибшем.

Список выглядит так:

  1. Джереми Хинтон Брукс;
  2. Андрей Александрович Чупрунов;
  3. Екатерина Александровна Чупрунова;
  4. Рита Данилкина;
  5. Алиса Евгеньевна Федорова;
  6. Алексей Юрьевич Ганзиев;
  7. Навруз Нурхатович Искандеров;
  8. Денис Ивахненко;
  9. Валентин Олегович Хромченко;
  10. Михаил Александрович Хрумов;
  11. Мария Васильевна Кирсанова;
  12. Петр Владимирович Киселев;
  13. Наталья Александровна Крайнова;
  14. Алексей Алексеевич Криштоп;
  15. Александр Демьянович Кудрияш;
  16. Фаткундини Мирзобек Курбонбекзада;
  17. Алена Ивановна Мартынова;
  18. Максим Алексеевич Назаров;
  19. Евгений Витальевич Новиков;
  20. Софья Евгеньевна Новикова;
  21. Михаил Алексеевич Парусов;
  22. Альбина Владимировна Пилипчук;
  23. Сергей Плотников;
  24. Надежда Геннадьевна Плотникова;
  25. Елена Викторовна Ратникова;
  26. Роман Савельев;
  27. Лариса Евгеньевна Сивоконь;
  28. Алексей Николаевич Смирнов;
  29. Александр Сороколит;
  30. Евгений Владимирович Сотсенко;
  31. Дарья Константиновна Цупикова;
  32. Антон Александрович Тупичкин;
  33. Виталий Николаевич Вилямкин;
  34. Александр Вицнаровский;
  35. Роман Ильич Власов;
  36. Марина Александровна Власова;
  37. Максим Воробьев;
  38. Михаил Андреевич Зенин;
  39. Алексей Гультайчук;
  40. Анатолий Юрьевич Долгопятов.

Кроме того, в списке числится один член экипажа — бортпроводник Максим Моисеев. Известно, что он до самого последнего не покидал салон, пытаясь вытащить людей из задней части самолета. Остальные члены экипажа выжили.

Напомним, самолет SSJ100 совершил аварийную посадку в Шереметьево спустя некоторое время после вылета из Москвы в Мурманск. Разрешение на возвращение в аэропорт вылета командир экипажа запросил из-за технической неисправности. Во время посадки у лайнера подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Огонь перекинулся на фюзеляж.

По данным РБК, на месте аварийной посадки обнаружили два бортовых самописца. Еще два «черных ящика» пока найти не могут.

Из-за трагедии в Мурманске объявили трехдневный траур. С 6 по 8 мая в городе отменят все развлекательные мероприятия и приспустят символы государственной власти.


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