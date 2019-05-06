Николай Любимов выразил соболезнования близким погибших в Шереметьево

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В понедельник, 6 мая, Николай Любимов отправил телеграмму врио Губернатора Мурманской области Андрею Чибису. В ней он выразил соболезнования близким погибших в Шереметьево. Об этом сообщил
«В Рязанской области с глубоким прискорбием восприняли сообщение о катастрофе в Шереметьево. Уход из жизни полных сил и жизненных планов людей — невосполнимая потеря для всего общества. От имени жителей региона, правительства Рязанской области и от себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших», — написал губернатор Рязанской области.
В конце своего послания Николай Любимов пожелал пострадавшим в катастрофе скорейшего выздоровления.
Напомним, 5 мая при заходе на посадку загорелся самолет в аэропорту Шереметьево. Почти сразу появилось
Всего на борту находились 78 человек, в настоящее время подтверждена информация о
На место прибыл глава Минтранса, которому Дмитрий Медведев поручил
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