Глава Минтранса прибыл на место ЧП в аэропорту Шереметьево

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Министр транспорта РФ Евгений Дитрих прибыл на место аварийной посадки авиалайнера «Сухой Суперджет 100» в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщил
«Евгений Дитрих прибыл в Шереметьево», — сказал он.
После телефонного разговора Дитриха с премьер-министром России Дмитрием Медведевым, второе лицо государство поручило создать госкомиссию по расследованию обстоятельств ЧП.
Напомним, ранее появилась
По предварительным данным в пожаре
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Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.