Следователи восстановили картину крушения самолета в Шереметьево

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Следователи восстановили картину крушения после общения с пилотами. Об этом пишет
Как пишет издание, сперва в борт Аэрофлота попала молния — это первопричина катастрофы. Затем экипаж допустил грубую ошибку и совершил очень жесткую посадку.
Напомним, ранее появилась
По предварительным данным в пожаре
На место прибыл глава Минтранса, которому Дмитрий Медведев поручил
Тем временем, пассажиры начали массово
Фото Mash
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При оформлении продажи автомобиля важно подумать и о возможном налоге.