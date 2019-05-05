Сгоревший в Шереметьево самолет проходил техобслуживание всего месяц назад

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Сгоревший в московском аэропорту Шереметьево самолет SSJ-100 прошел плановое техническое обслуживание в апреле 2019 года. Об этом сообщилл
«Сгоревший самолет с заводским номером 95135 произведен в августе 2017 года. Плановое техническое обслуживание прошел в начале апреля 2019 года», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее появилась
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