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В горящем самолете в аэропорту Шереметьево погибли 13 человек. Такие предварительные цифры публикует
Кроме одиннадцати погибших, во время инцидента пострадали еще три человека. Скорее всего эти цифры увеличатся, так как к хвостовой части самолета спасатели подступиться еще не могут.
Причиной пожара называют попадание молнии на высоте 2100 метров.
Напомним, ранее появилась
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