Пассажиры в аэропорту Шереметьево массово сдают билеты

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Пассажиры в Шереметьево массово сдают свои билеты. Видео с зоны перед кассами опубликовал Mash.
Как отмечают администраторы группы, причиной этого стало то, что на данный момент аэропорт Шереметьево работает в ограниченном режиме. Когда пассажирам удалось бы улететь — неизвестно.
На данный момент работает всего одна взлетно-посадочная полоса. Из-за этого некоторые рейсы обслуживают другие аэропорты.
«На 20:40 аэропорт Домодедово уже принял 10 рейсов, которые направлялись в Шереметьево», — сказали в пресс-службе.
Напомним, ранее появилась
По предварительным данным в пожаре
На место прибыл глава Минтранса, которому Дмитрий Медведев поручил
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