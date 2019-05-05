Экипаж загоревшегося в воздухе самолета потерял связь с диспетчерами до посадки

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Экипажу загоревшегося самолета пришлось приземляться, не сбросив топлива, потому что связь с диспетчерами была утеряна полностью. Об этом пишет «
«Самолет совершил аварийную посадку с баками полными топлива, потому как после взлета он провел в воздухе порядка 20 минут. Это была вынужденная мера, потому что связи с диспетчерами у пилотов не было, и совершать маневры над Москвой, вырабатывая топливо, было опасно», — сказал собеседник агентства.
Самолет трижды ударился о полосу, топливо из баков разлилось и вспыхнуло, охватив заднюю часть фюзеляжа, рассказал он.
Напомним, ранее появилась
По предварительным данным в пожаре
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Тем временем, пассажиры начали массово
Фото Mash
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