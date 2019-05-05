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22:05, 5 мая 2019 236
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Экипаж загоревшегося в воздухе самолета потерял связь с диспетчерами до посадки

Экипаж загоревшегося в воздухе самолета потерял связь с диспетчерами до посадки

Экипажу загоревшегося самолета пришлось приземляться, не сбросив топлива, потому что связь с диспетчерами была утеряна полностью. Об этом пишет «Интерфакс».

«Самолет совершил аварийную посадку с баками полными топлива, потому как после взлета он провел в воздухе порядка 20 минут. Это была вынужденная мера, потому что связи с диспетчерами у пилотов не было, и совершать маневры над Москвой, вырабатывая топливо, было опасно», — сказал собеседник агентства.

Самолет трижды ударился о полосу, топливо из баков разлилось и вспыхнуло, охватив заднюю часть фюзеляжа, рассказал он.

Напомним, ранее появилась первая информация о возгорании и видео с места катастрофы. Самолет проходил техобслуживание всего месяц назад.

По предварительным данным в пожаре погибли 13 человек, в том числе, бортпроводника, до последнего помогавшего спасать людей. Позже эти данные подтвердил и Следственный комитет.

На место прибыл глава Минтранса, которому Дмитрий Медведев поручил создать госкомиссию по расследованию обстоятельств ЧП.

Тем временем, пассажиры начали массово сдавать авиабилеты.

Фото Mash


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