Рязанец пожаловался на продолжающуюся засыпку озера «Дикой утки». Видео

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Рязанец пожаловался на продолжающуюся засыпку озера «Дикой утки», которое находится недалеко от Канищева. Видео он прислал в редакцию RZN.info.
«Что же происходит с озером? Вопрос находится на контроле прокуратуры и никакие действия недопустимы, но что видим? Утром 30 апреля там образовалось большое количество куч грунта и не менее трех огромных самосвалов в очереди на разгрузку. Что-то в статусе вопроса изменилось или это бездействие прокуратуры и властей?», — написал он.
Напомним, зимой активисты рассказали, что озеро с гнездами чаек
После этого министр природопользования Рязанской области Сергей Абрамов сказал, что складирование мусора
Уничтожением озера заинтересовалась
Также рязанец
Однако в конце апреля журналисты рассказали, что на территории озера выкопали траншею, с помощью которой
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