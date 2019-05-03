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16:58, 3 мая 2019 298
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Рязанец пожаловался на продолжающуюся засыпку озера «Дикой утки». Видео

Рязанец пожаловался на продолжающуюся засыпку озера «Дикой утки». Видео

Рязанец пожаловался на продолжающуюся засыпку озера «Дикой утки», которое находится недалеко от Канищева. Видео он прислал в редакцию RZN.info.

«Что же происходит с озером? Вопрос находится на контроле прокуратуры и никакие действия недопустимы, но что видим? Утром 30 апреля там образовалось большое количество куч грунта и не менее трех огромных самосвалов в очереди на разгрузку. Что-то в статусе вопроса изменилось или это бездействие прокуратуры и властей?», — написал он.

Напомним, зимой активисты рассказали, что озеро с гнездами чаек начали засыпать землей.

После этого министр природопользования Рязанской области Сергей Абрамов сказал, что складирование мусора остановили.

Уничтожением озера заинтересовалась прокуратура.

Также рязанец создал петицию с требованием присвоить «Дикой утке» статус памятника природы.

Однако в конце апреля журналисты рассказали, что на территории озера выкопали траншею, с помощью которой осушают водоем.


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