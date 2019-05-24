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20:31, 24 мая 2019 317
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Следователи отказали в возбуждении уголовного дела после падения девочки в двухметровую яму в центре Рязани

Следователи отказали в возбуждении уголовного дела после падения девочки в двухметровую яму в центре Рязани

Следователи не стали возбуждать уголовное дело по факту падения рязанской школьницы в двухметровую яму на улице Либкнехта. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Случай произошел вечером 16 апреля этого года. Десятиклассница упала в яму на тротуаре и получила травмы. Территория не была огорожена и освещена.

Следственный комитет, прокуратура и полиция начали проверки.

Яму раскопали из-за необходимости заменить системы холодного водоснабжения. Работы выполнял подрядчик ООО «СКД», заказчиком выступил фонд капитального ремонта.

Позже яму закопали.


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