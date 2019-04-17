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Рязанская полиция проведет проверку после падения девочки в яму. Об этом в среду, 17 апреля, RZN.info сообщили в региональном УМВД.
В пресс-службе отметили, что приняли заявление от рязанки до освещения ситуации в СМИ.
Напомним, накануне десятиклассница получила травмы, провалившись в неогороженную яму на тротуаре на улице Либкнехта.
Рязанка заявила, что обращалась в отделение полиции по Советскому району, но там ей сказали, что «
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В начале апреля для них провели «День СИБИНТЕК».