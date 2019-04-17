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8:59, 17 апреля 2019 495
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В Рязани девочка получила травмы, провалившись в вырытую в тротуаре яму

В Рязани девочка получила травмы, провалившись в вырытую в тротуаре яму

В Рязани девочка получила травмы, провалившись в вырытую в тротуаре яму. Это случилось во вторник, 16 апреля, около 21:20 на улице Затинной. Фотографии и видео с места опубликовали в Instagram rzn_life.

По словам автора ролика, двухметровую яму не огородили. Ее вырыли рядом с домом №3. Освещения там нет.

«Младшая сестра моего мужа провалилась в яму больше двух метров, в следствии чего получила травмы, мы обратились в отделение полиции по Советскому району г. Рязань, участковый нас уверял, что заявление писать бессмысленно ибо расследовать его никто не будет (орфография и пунктуация авторские — прим.ред.)», — рассказала женщина.

По словам женщины, в травмопункте детской ОКБ дежурный врач не назначил ребенку рентген, а «посоветовал помазать зеленкой и приложить лед».

Рязанка написала заявление в полицию.


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Здравствуйте, опубликуйте пожалуйста , 16.04.19 около 21:20 по адресу улица Затинная дом 3, младшая сестра моего мужа провалилась в яму больше двух метров, в следствии чего получила травмы, мы обратились в отделение полиции по Советскому району г. Рязань, участковый нас уверял, что заявление писать бессмысленно ибо расследовать его никто не будет, а так же в травмопункте детской ОДКБ при осмотрите дежурного врача, даже не назначили рентген ноги и носа, посоветовали помазать зеленкой и приложить лёд, но у ребёнка сильно опухло лицо и нога, прошу Администрацию принять во внимание то, что яма была ничем не отгорожена любой в неё мог провалиться!!! Будем ждать проверок властей! @a_kareva_ #rzn_life #рзнлайф #rznlife #рзнлайф #рязань #рзн #rzn #ryazan #ryazan_official #ryazan_gorod #rzninfo #рзнинфо #пувр #подслушанорязань #новостирязани #rzncity #rzn_city #rznnews #newsryazan #рязанскаяобласть #рязаньсити

Публикация от РЯЗАНЬ️ (@rzn_life)

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