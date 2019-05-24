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18:09, 24 мая 2019 376
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Рязанцы начали собирать деньги на экспертизу озера «Дикая утка»

Рязанцы начали собирать деньги на экспертизу озера «Дикая утка»

Рязанцы начали собирать деньги на независимую экспертизу для установления природного происхождения озера «Дикая утка». Об этом рассказали в группе «ВКонтакте».

«Если мы докажем, что озеро природного происхождения, то возможен иск в суд об изъятии водоема из частной собственности. Экспертизу, чтобы не было давления, взялась делать иногородняя организация», — рассказали активисты.

По их словам, стоимость экспертизы составила 150 тысяч рублей. Рязанцам уже удалось собрать 100 тысяч.

«Задаток предали экспертам и они начали работу. Осталось собрать 50 тысяч рублей. После получения, экспертиза будет выложена в открытом доступе в нашей группе и направлена в природоохранные органы», — добавили экологи.

Желающих помочь попросили перечислять средства на карту Сбербанка № 2202 2007 4362 2027 на имя Петруцкого Андрея Александровича.

Напомним, на заседании регионального правительства Любимов призвал прекратить уничтожение озера «Дикая утка», поручив полиции пресечь подвоз мусора.

До этого Путин пообещал изучить ситуацию с уничтожением озера на медиафоруме ОНФ. Однако озеро за Северным обходом продолжают засыпать землей. Корреспондент RZN.info посетил территорию водоема и увидел, что за час там разгрузили четыре самосвала с грунтом.

Также известно, что рязанские экологи направят в ЮНЕСКО петицию о защите озера.

Позже владельца участка с «Дикой уткой» обязали очистить озеро от грунта и мусора.

Фото Елены Валовой


© RZN.info

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