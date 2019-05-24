Рязанцы начали собирать деньги на экспертизу озера «Дикая утка»

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Рязанцы начали собирать деньги на независимую экспертизу для установления природного происхождения озера «Дикая утка». Об этом рассказали в группе «ВКонтакте».
«Если мы докажем, что озеро природного происхождения, то возможен иск в суд об изъятии водоема из частной собственности. Экспертизу, чтобы не было давления, взялась делать иногородняя организация», — рассказали активисты.
По их словам, стоимость экспертизы составила 150 тысяч рублей. Рязанцам уже удалось собрать 100 тысяч.
«Задаток предали экспертам и они начали работу. Осталось собрать 50 тысяч рублей. После получения, экспертиза будет выложена в открытом доступе в нашей группе и направлена в природоохранные органы», — добавили экологи.
Желающих помочь попросили перечислять средства на карту Сбербанка № 2202 2007 4362 2027 на имя Петруцкого Андрея Александровича.
Напомним, на заседании регионального правительства Любимов призвал прекратить уничтожение озера «Дикая утка», поручив полиции
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Фото Елены Валовой
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Важным нюансом является то, что при возврате налога через налоговую декларацию можно вернуть налог только по окончанию года.