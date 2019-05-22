Федеральная радиостанция сняла клип про «площадку-фантом» в Рязани

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Сотрудники «Авторадио» сняли клип про «площадку-фантом» в Рязани. Видео разместили в группе «ВКонтакте» шоу «
Ведущие исполнили пародию на песню группы «Муми Тролль — Мерещится». Шоумены спели о детской площадке, которую активисты ОНФ
16 мая, об этой ситуации
Через несколько часов после эфира администрация Рязани
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В редакцию обратилась его постоянная читательница Мария Карташян и рассказала о своем конфликте с известной страховой компанией.