Защита обжаловала отказ в УДО организатору убийства Политковской

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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
Адвокат Дмитрия Павлюченкова, который отбывает 11-летний срок за соучастие в убийстве журналистки Анны Политковской, подал апелляцию на решение суда об отказе в условно-досрочном освобождении (УДО). Об этом передает
Последний отметил, что считает решение несправедливым.
«С одной стороны, суд говорит, что все восемь лет он [Павлюченков] вел себя хорошо и у него имеется только одно взыскание, но в итоге делает вывод, что мой подзащитный не достоин условно-досрочного освобождения. Мы считаем, что суд неправильно оценил все положительные и отрицательные стороны», — сказал Ворошилов.
По его словам, очередное слушание по ходатайству могут рассмотреть в ближайший месяц.
Ранее Московский районный суд Рязани
Напомним, в 2012 году Мосгорсуд
Он обвинялся в убийстве в составе группы и незаконном хранении оружия. Павлюченков признал вину, заключив досудебное соглашение о сотрудничестве. На основании его показаний пять фигурантов дела получили длительные сроки заключения.
Медики
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