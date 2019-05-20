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15:56, 20 мая 2019 815
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Защита обжаловала отказ в УДО организатору убийства Политковской

Защита обжаловала отказ в УДО организатору убийства Политковской

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

Адвокат Дмитрия Павлюченкова, который отбывает 11-летний срок за соучастие в убийстве журналистки Анны Политковской, подал апелляцию на решение суда об отказе в условно-досрочном освобождении (УДО). Об этом передает ТАСС со ссылкой на адвоката осужденного Анатолия Ворошилова.

Последний отметил, что считает решение несправедливым.

«С одной стороны, суд говорит, что все восемь лет он [Павлюченков] вел себя хорошо и у него имеется только одно взыскание, но в итоге делает вывод, что мой подзащитный не достоин условно-досрочного освобождения. Мы считаем, что суд неправильно оценил все положительные и отрицательные стороны», — сказал Ворошилов.

По его словам, очередное слушание по ходатайству могут рассмотреть в ближайший месяц.

Ранее Московский районный суд Рязани отказал Дмитрию Павлюченкову в УДО.

Напомним, в 2012 году Мосгорсуд приговорил Дмитрия Павлюченкова к 11 годам лишения свободы за организацию убийства журналистки «Новой газеты» Анны Политковской. Его этапировали в рязанскую колонию строгого режима в ноябре 2014 года.

Он обвинялся в убийстве в составе группы и незаконном хранении оружия. Павлюченков признал вину, заключив досудебное соглашение о сотрудничестве. На основании его показаний пять фигурантов дела получили длительные сроки заключения.

Медики диагностировали у Павлюченкова серьезные заболевания, но ни одно из них не препятствует содержанию осужденного в местах лишения свободы.


© RZN.info

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