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Фото: Pixabay.com
Рязанцам дали воду после прорыва трубы в Песочне. Об этом в субботу, 18 мая, около 14:00 сообщили в рязанской мэрии.
Воды не было на
Аварию полностью устранили.
Напомним, вечером в пятницу, 17 мая, на улице Советской армии прорвало водопровод. Из-за этого затопило часть сквера имени Александрова. Авария попала на
Жителям Песочни организовывали
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В редакцию обратилась его постоянная читательница Мария Карташян и рассказала о своем конфликте с известной страховой компанией.