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13:58, 18 мая 2019 2 086
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Рязанцам дали воду после прорыва трубы в Песочне

Рязанцам дали воду после прорыва трубы в Песочне

Фото: Pixabay.com

Рязанцам дали воду после прорыва трубы в Песочне. Об этом в субботу, 18 мая, около 14:00 сообщили в рязанской мэрии.

Воды не было на восьми улицах. Еще на нескольких снизили ее напор.

Аварию полностью устранили.

Напомним, вечером в пятницу, 17 мая, на улице Советской армии прорвало водопровод. Из-за этого затопило часть сквера имени Александрова. Авария попала на видео.

Жителям Песочни организовывали подвоз воды.


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