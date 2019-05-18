RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Прорыв водопровода в Песочне попал на видео. Авария произошла на улице Советской армии вечером в пятницу, 17 мая. Из-за нее затопило часть сквера имени Александрова.
Из-за прорыва воды нет на
Участок водопроводной трубы диаметром 800 миллиметров
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьПосле коммунальной аварии жителям Песочни начали доставлять воду. Адреса
|
cледующая новость →На Мадагаскаре четыре человека умерли, отравившись мясом черепахи
Менее 60 дней осталось у рязанских предпринимателей, чтобы установить онлайн-кассы.