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Из-за прорыва в Песочне на семи улицах отключили холодную воду. Об этом сообщили в мэрии.
С 19:30 воды нет по адресам:
Кроме того, напор холодной воды снизили на улицах Новой и Циолковского, в районе завода САМ.
Когда включат воду, пока неизвестно.
Ранее сообщалось, что в Песочне часть сквера
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