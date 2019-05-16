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17:00, 16 мая 2019 10 326
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Глава СК поручил проверить строительство «площадки-призрака» в Рязани 1

Глава СК поручил проверить строительство «площадки-призрака» в Рязани

Следственный комитет России проверит обстоятельства строительства детской площадки в рязанском лесопарке. Такое поручение дал глава СК Александр Бастрыкин, сообщил сайт ведомства.

Во время проверки предстоит выяснить, как расходовались бюджетные средства. Специалисты дадут правовую оценку действиям должностных лиц, принимавшим решения, касающиеся строительства объекта.

Ход и результаты проверки поставлены председателем следственного комитета на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, Владимира Путина возмутила «площадка-призрак» в рязанском лесопарке. В четверг, 16 мая, на медиафоруме ОНФ президенту рассказали о непостроенной площадке за четыре миллиона рублей.

В октябре 2018 года мэрия прокомментировала отсутствие нескольких площадок в Лесопарке.

Фото с сайта СК России


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