Глава СК поручил проверить строительство «площадки-призрака» в Рязани

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Следственный комитет России проверит обстоятельства
Во время проверки предстоит выяснить, как расходовались бюджетные средства. Специалисты дадут правовую оценку действиям должностных лиц, принимавшим решения, касающиеся строительства объекта.
Ход и результаты проверки поставлены председателем следственного комитета на контроль в центральном аппарате ведомства.
Напомним, Владимира Путина
В октябре 2018 года мэрия
Фото с сайта СК России
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