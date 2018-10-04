Мэрия прокомментировала отсутствие нескольких площадок в Лесопарке. Работы по благоустройству еще не завершены, сообщила администрация.
По информации управления энергетики и ЖКХ, спортивное и игровое оборудование, предусмотренное контрактом по благоустройству Лесопарка, от подрядчика официально принято и «находится в наличии».
«Поскольку работы по благоустройству общественного пространства не завершены, оборудование не было установлено. В данный момент детский комплекс размещен в парке на Соборной площади», — отметили в сообщении.
Работы продолжат, оборудование установят при наступлении благоприятной погоды.
Напомним, активисты Общероссийского народного фронта