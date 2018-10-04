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17:25, 4 октября 2018 2 755
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Мэрия прокомментировала отсутствие нескольких площадок в Лесопарке 1

Мэрия прокомментировала отсутствие нескольких площадок в Лесопарке

Мэрия прокомментировала отсутствие нескольких площадок в Лесопарке. Работы по благоустройству еще не завершены, сообщила администрация.

По информации управления энергетики и ЖКХ, спортивное и игровое оборудование, предусмотренное контрактом по благоустройству Лесопарка, от подрядчика официально принято и «находится в наличии».

«Поскольку работы по благоустройству общественного пространства не завершены, оборудование не было установлено. В данный момент детский комплекс размещен в парке на Соборной площади», — отметили в сообщении.

Работы продолжат, оборудование установят при наступлении благоприятной погоды.

Напомним, активисты Общероссийского народного фронта обнаружили нарушения контракта по благоустройству рязанского Лесопарка. Там не нашли спортивное и игровое оборудование на сумму свыше трех миллионов рублей.


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