В Рязани эвакуируют торговые центры. Прямая трансляция

В Рязани эвакуируют торговые центры. К 16:30 известно об эвакуации четырех торговых центров и центрального автовокзала. RZN.info ведет прямую текстовую трансляцию.

17:46 — В «Премьере» продолжают работать кинологи.

17:41 — Начинают работать торговые центры и в других регионах, которые пострадали от волны эвакуаций. В Липецке в штатный режим работы вернулись два автовокзала, железнодорожный вокзал, аэропорт и три торговых центра.

17:30 — ТЦ «Круиз» начал свою работу после эвакуации около двадцати минут назад.

17:21 — В социальных сетях опубликовали фотографии с эвакуации ТЦ «Виктория Плаза». В настоящий момент сотрудники экстренных служб все еще обследуют здание. Внутрь никого не пускают.

17:16 — Около автовокзала автобусы выстраиваются в ряд. Они отстают от расписаний уже более чем на час.

17:12 — «Во Владимире волна эвакуаций. Экстренные службы почему-то молчат…», — цитаты коллег. Как же это знакомо.

17:10 — Около четырех тысяч человек эвакуировали в Ярославле. В Ижевске эвакуировали торговые центры, вокзал и аэропорт.

17:05 — Новости из других регионов: В Волгограде эвакуировали торговый центр, ЖД и автовокзалы, а в Тюмени из-за сообщений о бесхозных предметах эвакуировали пять торговых центров.

16:52 — ТЦ «Полетаевский» тоже эвакуировали.

16:45 — Эвакуировали ТРЦ «Премьер». По громкоговорителю объявили об эвакуации по техническим причинам.

16:43 — Нам сообщают, что 20 минут назад эвакуировали и «Круиз». Посетителей вывели вместе с работниками ТРЦ. У здания уже не осталось людей. Только пожарные и полиция. Все ждут кинологов.

16:30 — В Рязани эвакуировали «М-5 Молл». Об этом сообщили в пресс-службе торгового центра. В администрацию торгового центра поступил звонок о «заложенной бомбе». Сотрудников и посетителей вывели из помещения. На месте работает полиция. (Фото ИД « Пресса »)

16:26 — Следом эвакуировали центральный автовокзал.

16:01 — В Рязани вновь эвакуировали ТЦ «Виктория Плаза». В понедельник, 13 мая, посетителей попросили покинуть здание и закрыли его для посещения. На месте работают сотрудники полиции.

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