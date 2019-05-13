В Рязани эвакуируют торговые центры. Прямая трансляция

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В Рязани эвакуируют торговые центры. К 16:30 известно об эвакуации четырех торговых центров и центрального автовокзала. RZN.info ведет прямую текстовую трансляцию.
17:46 — В «Премьере» продолжают работать кинологи.
17:41 — Начинают работать торговые центры и в других регионах, которые пострадали от волны эвакуаций. В Липецке в штатный режим работы вернулись два автовокзала, железнодорожный вокзал, аэропорт и три торговых центра.
17:30 — ТЦ «Круиз» начал свою работу после эвакуации около двадцати минут назад.
17:21 — В социальных сетях опубликовали фотографии с эвакуации ТЦ «Виктория Плаза». В настоящий момент сотрудники экстренных служб все еще обследуют здание. Внутрь никого не пускают.
17:16 — Около автовокзала автобусы выстраиваются в ряд. Они отстают от расписаний уже более чем на час.
17:12 — «Во Владимире волна эвакуаций. Экстренные службы почему-то молчат…», — цитаты коллег. Как же это знакомо.
17:10 — Около четырех тысяч человек эвакуировали в Ярославле. В Ижевске эвакуировали торговые центры, вокзал и аэропорт.
17:05 — Новости из других регионов: В Волгограде эвакуировали торговый центр, ЖД и автовокзалы, а в Тюмени из-за сообщений о бесхозных предметах эвакуировали пять торговых центров.
16:52 — ТЦ «Полетаевский» тоже эвакуировали.
16:45 — Эвакуировали ТРЦ «Премьер». По громкоговорителю объявили об эвакуации по техническим причинам.
16:43 — Нам сообщают, что 20 минут назад эвакуировали и «Круиз». Посетителей вывели вместе с работниками ТРЦ. У здания уже не осталось людей. Только пожарные и полиция. Все ждут кинологов.
16:30 — В Рязани эвакуировали «М-5 Молл». Об этом сообщили в пресс-службе торгового центра. В администрацию торгового центра поступил звонок о «заложенной бомбе». Сотрудников и посетителей вывели из помещения. На месте работает полиция. (Фото ИД «
16:26 — Следом
16:01 — В Рязани вновь
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