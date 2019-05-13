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В понедельник, 13 мая, в Рязани эвакуировали центральный автовокзал. Об этом журналисту RZN.info сообщил один из очевидцев.
Эвакуация началась около 15:30. По информации, которой владеют очевидцы, все рейсы перенесены на неопределенный срок.
Официальных комментариев от экстренных служб или администрации автовокзала пока нет.
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Многие из нас сталкивались с оплатой лечения, но мало кто знает, что можно вернуть 13% затрат на медицинские услуги.