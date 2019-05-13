В Рязани вновь эвакуировали ТЦ «Виктория Плаза»

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В Рязани эвакуировали ТЦ «Виктория Плаза». Об этом журналисту RZN.info сообщили в администрации торгового центра.
В понедельник, 13 мая, посетителей попросили покинуть здание и закрыли его для посещения. На месте работают сотрудники полиции.
В пресс-службе УМВД комментировать происшествие пока отказались.
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