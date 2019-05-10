ТЦ «Атрон» эвакуировали из-за подозрения на бомбу

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В пятницу, 10 мая, в Рязани эвакуировали ТЦ «Атрон». По словам сотрудников магазинов, людей попросили покинуть здание из-за подозрений на бомбу.
На месте работают полиция и МЧС.
Ранее в городе эвакуировали еще
Официальной информации пока нет.
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Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.