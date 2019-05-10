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14:04, 10 мая 2019 5 945
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В Рязани эвакуировали ТЦ «Виктория Плаза»

В Рязани эвакуировали ТЦ «Виктория Плаза»

В пятницу, 10 мая, в Рязани эвакуировали ТЦ «Виктория Плаза». По словам одной из посетительниц кинотеатра, людей по громкой связи попросили покинуть здание. Эвакуацию объяснили «техническими причинами».

Другая рязанка утверждает, что всех посетителей попросили «отойти подальше».

Деньги за билеты посетителям кинотеатра не вернули.

На место приехали сотрудники МЧС и медики. Позже в торговый центр запустили кинологов с собаками.

Информация уточняется.


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