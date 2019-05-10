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В пятницу, 10 мая, в Рязани эвакуировали ТЦ «Виктория Плаза». По словам одной из посетительниц кинотеатра, людей по громкой связи попросили покинуть здание. Эвакуацию объяснили «техническими причинами».
Другая рязанка утверждает, что всех посетителей попросили «отойти подальше».
Деньги за билеты посетителям кинотеатра не вернули.
На место приехали сотрудники МЧС и медики. Позже в торговый центр
Информация уточняется.
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