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Эвакуированную «Викторию Плазу» проверяют кинологи с собаками. Об этом RZN.info сообщили очевидцы.
К торговому центру также приехали сотрудники службы разминирования, МЧС и медики.
Посетителям эвакуацию объяснили «
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Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.