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Строительство двух высоток в Кальном одобрили по итогам слушаний. Заключение опубликовано в среду, 1 мая.
Для строительства многоэтажки рядом с Касимовским шоссе ранее
Комиссия предоставила разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства.
На территории, которая находится рядом с частным сектором,
Напомним, новую многоэтажку на пересечении Касимовского шоссе и улицы Боголюбова
На участке вдоль Муромского шоссе за школой № 73 в Кальном застройщик
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Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.