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11:08, 29 марта 2019 120
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На слушаниях вновь обсудят высотки в Кальном

На слушаниях вновь обсудят высотки в Кальном

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

На слушаниях вновь обсудят высотки в Кальном. Постановление об их проведении официально опубликовали в пятницу, 29 марта.

На участке площадью 8680 квадратных метров рядом с Касимовским шоссе заявитель просит уменьшить минимальный отступ до соседнего здания до 15 метров.

На территории, которая находится рядом с частным сектором, намерены построить многоэтажку с объектами делового, культурного и обслуживающего назначения.

Вопрос обсудят во вторник, 23 апреля, в административном здании № 107 на улице Введенской, кабинет № 219. Начало в 18:00.

Чуть позже там же обсудят участок вдоль Муромского шоссе за школой № 73 в Кальном.

Застройщик планирует микрорайон из пяти 25-этажек.

На этот раз на территории площадью 15650 квадратных метров запрашивают увеличить плотность застройки с 27000 до 38000 квадратных метров на гектар.


© RZN.info

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