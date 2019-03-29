На слушаниях вновь обсудят высотки в Кальном. Постановление об их проведении официально опубликовали в пятницу, 29 марта.
На участке площадью 8680 квадратных метров рядом с Касимовским шоссе заявитель просит уменьшить минимальный отступ до соседнего здания до 15 метров.
На территории, которая
Вопрос обсудят во вторник, 23 апреля, в административном здании № 107 на улице Введенской, кабинет № 219. Начало в 18:00.
Чуть позже там же обсудят участок вдоль Муромского шоссе за школой № 73 в Кальном.
Застройщик планирует
На этот раз на территории площадью 15650 квадратных метров запрашивают увеличить плотность застройки с 27000 до 38000 квадратных метров на гектар.