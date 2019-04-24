Новую многоэтажку в Кальном «Зеленый сад» оборудует заправками для электрокаров

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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
Свою новую многоэтажку в Кальном компания «Зеленый сад» оборудует зарядными устройствами для электрокаров. Об этом во вторник, 23 апреля, на публичных слушаниях в комиссии по землепользованию и застройке в г. Рязани сообщил директор по общим вопросам компании Андрей Оришкевич.
По его словам, у возводимого дома «комфорт-класса» на пересечении Касимовского шоссе и улицы Боголюбова будет трехэтажный подземный паркинг на 270 машиномест. Также застройщик продемонстрировал планы благоустройства прилегающей территории — в районе остановки «Кальное» появится большая зеленая зона с пешеходными дорожками.
Предметом обсуждения на слушаниях стал вопрос об уменьшении минимального отступа новостройки от соседних с ним зданий старой постройки. «Зеленый сад» предоставил комиссии независимые исследования, в которых говорится, что планируемый объект не будет нарушать противопожарные расстояния от ближайших домов и нормы инсоляции (отрезка времени, в течение которого в помещение попадают прямые солнечные лучи).
Оришкевич отметил, что рядом с планируемой к строительству высоткой расположены частные дома, с владельцам которых ведутся переговоры по их расселению. На время проведения строительных работ участок будет огражден шумовым экраном.
Заключение о результатах публичных слушаний опубликуют в «Рязанских ведомостях».
Напомним, ранее на слушаниях обсуждался вопрос об увеличении плотности застройки на участке, мэрия
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