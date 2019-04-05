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8:54, 5 апреля 2019 1 028
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Выпускники РГУ собирают подписи в поддержку Минаева

Выпускники РГУ собирают подписи в поддержку Минаева

Выпускники Рязанского государственного университета имени Есенина начали сбор подписей в поддержку Андрея Минаева, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве в особо крупном размере. Письмо планируют передать в Советский районный суд, где решается мера пресечения для ректора РГУ.

«Для нас новость о временном заключении Минаева А.И. под стражу стала глубоким потрясением», — говорится в тексте.

«Мы знаем, что у Андрея Ивановича есть проблемы со здоровьем, которые могут обостриться на фоне сильнейшего стресса и подавленного морального состояния. Мы надеемся на то, что мера пресечения на стадии предварительного расследования будет избрана с учетом его возраста, социального статуса, безупречной характеристики от коллег и студентов», — добавили выпускники.

В письме они ходатайствуют об избрании Минаеву меры пресечения, не связанной с лишением свободы.

Обращение передадут в суд через адвоката.

Напомним, ректора Андрея Минаева и проректора Елену Кирьянову задержали по подозрению в мошенничестве.

По версии следствия, руководство вуза предупредило более десяти деканов о том, что их должны фиктивно премировать. В бухгалтерских документах они расписывались за получение 104 тысяч рублей, а себе оставляли только десять тысяч. Более миллиона рублей пошли на прием проверяющей комиссии, чтобы повлиять на результат аккредитации.

В среду, 3 апреля, суд не избрал меру пресечения для Минаева и продлил задержание.


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