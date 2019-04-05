Выпускники РГУ собирают подписи в поддержку Минаева

Выпускники Рязанского государственного университета имени Есенина начали сбор подписей в поддержку Андрея Минаева,
«Для нас новость о временном заключении Минаева А.И. под стражу стала глубоким потрясением», — говорится в тексте.
«Мы знаем, что у Андрея Ивановича есть проблемы со здоровьем, которые могут обостриться на фоне сильнейшего стресса и подавленного морального состояния. Мы надеемся на то, что мера пресечения на стадии предварительного расследования будет избрана с учетом его возраста, социального статуса, безупречной характеристики от коллег и студентов», — добавили выпускники.
В письме они ходатайствуют об избрании Минаеву меры пресечения, не связанной с лишением свободы.
Обращение передадут в суд через адвоката.
Напомним, ректора
По версии следствия, руководство вуза
В среду, 3 апреля, суд не избрал меру пресечения для Минаева и