Против руководства РГУ имени Есенина возбудили дело

В отношении руководителя Рязанского государственного университета имени Сергея Есенина возбудили уголовное дело за незаконную выплату премий сотрудникам. Об этом сообщил
Проверка установила, что руководство университета издало распоряжение о поощрении работников вуза, чтобы впоследствии использовать деньги на расходы для приема комиссии, проводящей аккредитацию.
Руководитель сообщил работникам, что деньги предназначены для встречи сотрудников Рособрнадзора и дал указание о распоряжении этими средствами.
Всего на основании этого приказа вуз незаконно потратил 1,2 млн рублей.
Прокурор района направил материалы следователям. По результатам возбудили дело по части 1 статьи 285 УК РФ «по факту использования должностным лицом РГУ имени С.А. Есенина своих служебных полномочий вопреки интересам службы при издании приказа о поощрении и осуществлении выплат».
Во время расследования дадут уголовно-правовую оценку действиям всех лиц, причастных к неправомерному расходованию средств федерального бюджета.