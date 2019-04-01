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8:31, 1 апреля 2019 2 102
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Против руководства РГУ имени Есенина возбудили дело

Против руководства РГУ имени Есенина возбудили дело

Фото: Ru.wikipedia.org

В отношении руководителя Рязанского государственного университета имени Сергея Есенина возбудили уголовное дело за незаконную выплату премий сотрудникам. Об этом сообщил сайт региональной прокуратуры.

Проверка установила, что руководство университета издало распоряжение о поощрении работников вуза, чтобы впоследствии использовать деньги на расходы для приема комиссии, проводящей аккредитацию.

Руководитель сообщил работникам, что деньги предназначены для встречи сотрудников Рособрнадзора и дал указание о распоряжении этими средствами.

Всего на основании этого приказа вуз незаконно потратил 1,2 млн рублей.

Прокурор района направил материалы следователям. По результатам возбудили дело по части 1 статьи 285 УК РФ «по факту использования должностным лицом РГУ имени С.А. Есенина своих служебных полномочий вопреки интересам службы при издании приказа о поощрении и осуществлении выплат».

Во время расследования дадут уголовно-правовую оценку действиям всех лиц, причастных к неправомерному расходованию средств федерального бюджета.


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