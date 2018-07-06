Владельцев передвижного зоопарка в Песочне накажут за нарушения

Проверка передвижного зоопарка в Песочне выявила нарушения. Об этом говорится в ответе ГУ региональной ветеринарии на странице губернатора Николая Любимова «ВКонтакте».
«В ходе осмотра документов, животных и территории установлены нарушения ветеринарного законодательства. По факту выявленных нарушений возбуждено административное дело. Виновные лица будут привлечены к административной ответственности», — говорится в ответе.
Напомним, в пятницу, 6 июля, прокуратура вместе с областной ветеринарией
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