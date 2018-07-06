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16:34, 6 июля 2018 313
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Владельцев передвижного зоопарка в Песочне накажут за нарушения

Владельцев передвижного зоопарка в Песочне накажут за нарушения

Проверка передвижного зоопарка в Песочне выявила нарушения. Об этом говорится в ответе ГУ региональной ветеринарии на странице губернатора Николая Любимова «ВКонтакте».

«В ходе осмотра документов, животных и территории установлены нарушения ветеринарного законодательства. По факту выявленных нарушений возбуждено административное дело. Виновные лица будут привлечены к административной ответственности», — говорится в ответе.

Напомним, в пятницу, 6 июля, прокуратура вместе с областной ветеринарией проверила зоопарк в Песочне.

Ранее рязанские зоозащитники пожаловались на плохие условия в передвижном зверинце «Ноев Ковчег». Позже владельцы передвижного зоопарка показали условия содержания животных.


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