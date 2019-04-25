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20:40, 25 апреля 2019 991
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Экс-полицейского, подозреваемого в избиении парня в рязанском клубе, отправили в СИЗО

Экс-полицейского, подозреваемого в избиении парня в рязанском клубе, отправили в СИЗО

В четверг, 25 апреля, бывшего полицейского, который подозревается в избиении парня в рязанском клубе, отправили в СИЗО на два месяца. Об этом RZN.info рассказал адвокат потерпевшего.

Напомним, случай произошел в ночь на воскресенье, 21 апреля. По словам свидетеля, 21-летнего рязанца избили охранники и их знакомые. Девушка рассказала, что молодого человека начали бить из-за того, что он зашел в бар в верхней одежде.

Позже в минздраве отметили, что пострадавший находится в удовлетворительном состоянии. Медики оценили состояние юноши как средней степени тяжести. Из реанимации ОКБ его перевели в профильное отделение.

Очевидцы рассказали, что избиение началось после потасовки с перцовым баллончиком.


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