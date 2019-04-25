Экс-полицейского, подозреваемого в избиении парня в рязанском клубе, отправили в СИЗО

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В четверг, 25 апреля, бывшего полицейского, который подозревается в избиении парня в рязанском клубе, отправили в СИЗО на два месяца. Об этом RZN.info рассказал адвокат потерпевшего.
Напомним, случай произошел в ночь на воскресенье, 21 апреля. По словам свидетеля, 21-летнего рязанца
Позже в минздраве отметили, что пострадавший
Очевидцы рассказали, что избиение началось после
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