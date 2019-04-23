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11:31, 23 апреля 2019 2 350
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В региональном минздраве рассказали о состоянии рязанца, которого избили в баре

В региональном минздраве рассказали о состоянии рязанца, которого избили в баре

Рязанец, которого избили в баре в ночь на воскресенье, 21 апреля, находится в удовлетворительном состоянии. Об этом RZN.info сообщили в региональном минздраве.

Медики оценили состояние юноши как средней степени тяжести. Из реанимации ОКБ его перевели в профильное отделение.

В минздраве рассказали, что молодой человек поступил в больницу с ушибом головного мозга. Сейчас он находится под пристальным наблюдением медиков, добавили в ведомстве.

Напомним, молодого человека жестоко избили в одном из баров. Родственники молодого человека обратились к адвокату, который начал проверку информации.

Произошедшим также занялась полиция.


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