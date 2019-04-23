В региональном минздраве рассказали о состоянии рязанца, которого избили в баре

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Рязанец, которого избили в баре в ночь на воскресенье, 21 апреля, находится в удовлетворительном состоянии. Об этом RZN.info сообщили в региональном минздраве.
Медики оценили состояние юноши как средней степени тяжести. Из реанимации ОКБ его перевели в профильное отделение.
В минздраве рассказали, что молодой человек поступил в больницу с ушибом головного мозга. Сейчас он находится под пристальным наблюдением медиков, добавили в ведомстве.
Напомним, молодого человека жестоко
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В нем уместились как классический тренажерный зал с учетом последних разработок сферы фитнес-индустрии, так и пространство для единоборств.