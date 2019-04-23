Полиция начала проверку информации об избиении молодого человека в рязанском баре

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Советский РОВД начал проверку информации об избиении молодого человека в рязанском баре. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Там отметили, что около 5 утра в воскресенье, 21 апреля, из Рязанской ОКБ в полицию поступило сообщение, что к ним доставлен юноша с серьезными травмами.
Напомним, молодого человека жестоко
Родственники молодого человека обратились к адвокату, который также начал проверку информации.
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