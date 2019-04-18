В Рязани закопали двухметровую яму на тротуаре, в которую провалилась девочка

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
В четверг, 18 апреля, в Рязани у дома №3 на улице Либкнехта закопали двухметровую яму, в которую провалилась девочка. Территорию огородили специальной лентой.
Напомним, вечером 16 апреля десятиклассница упала в яму на тротуаре и
Яму
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Рязани разбили остановку «Мясокомбинат»
|
cледующая новость →В Тамбовской области задержали женщину, которая перевозила крупную партию героина
Полезные советы от «Банкротим» позволят сориентироваться, кому банкротство может помочь, а кому — нет.