В Рязани эвакуировали мэрию. Фото

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В пятницу, 12 апреля, в Рязани эвакуировали мэрию.
К зданию подъехали сотрудники МЧС, полиции и скорая помощь.
Всех сотрудников вывели на улицу по сигналу тревоги из-за сообщении о «бомбе».
Работники мэрии предположили, что силовики проводят тренировку.
Ранее из-за угрозы взрывов проверяли
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Население Рязанской области уменьшается, а некоторые районы уже уступают по населению крупным селам.