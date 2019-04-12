В Рязани из-за угрозы взрывов проверяют больницы и торговый центр

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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
В Рязани из-за угрозы взрывов проверяют три больницы и ТРЦ «Барс на Московском». Об этом передает
По информации агентства, проверяются больницы №№8, 10, а также рязанская межрайонная больница на улице Мервинской, а также «Барс на Московском».
Эвакуация пока не проводится, отметили в сообщении.
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