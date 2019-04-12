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17:15, 12 апреля 2019 1 565
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В Рязани из-за сообщений о бомбе проверяют бизнес-центр «Капитал Атрон»

В Рязани из-за сообщений о бомбе проверяют бизнес-центр «Капитал Атрон»

В Рязани проверяют сообщения о взрывных устройствах в зданиях бизнес-центра «Капитал Атрон» и акваклуба «Акапулько». Об этом пишет «Московский комсомолец».

По данным издания, въезд транспорта на территорию запрещен. Посетителей в здания не пускают.

Ранее из-за угрозы взрывов начали проверять больницы и ТРЦ «Барс на Московском».

Фото «МК Рязань»


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1 день назад
Рязаньэнерго: план цифровизации электросетей на ближайшие три года

Рязаньэнерго: план цифровизации электросетей на ближайшие три года

«Рязаньэнерго» обеспечивает реализацию Концепции ПАО «Россети» «Цифровая трансформация 2030» в рамках проектов первого этапа Программы «Цифровая трансформация ПАО „МРСК Центра“ и ПАО „МРСК Центра и Приволжья“ 2019—2030 гг.»

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