В Рязани из-за сообщений о бомбе проверяют бизнес-центр «Капитал Атрон»

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В Рязани проверяют сообщения о взрывных устройствах в зданиях бизнес-центра «Капитал Атрон» и акваклуба «Акапулько». Об этом пишет «
По данным издания, въезд транспорта на территорию запрещен. Посетителей в здания не пускают.
Ранее из-за угрозы взрывов
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«Рязаньэнерго» обеспечивает реализацию Концепции ПАО «Россети» «Цифровая трансформация 2030» в рамках проектов первого этапа Программы «Цифровая трансформация ПАО „МРСК Центра“ и ПАО „МРСК Центра и Приволжья“ 2019—2030 гг.»