Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:14, 4 марта 2019 90
 0    0

В реке Кердь снова проверят чистоту воды

В реке Кердь снова проверят чистоту воды

В реке Кердь снова проверят чистоту воды. Об этом местным жителям сообщил глава администрации Пронского района Александр Шаститко, пишет издательство «Пресса».

Отмечается, что река уже вскрылась ото льда, а мутный осадок осел на дно.

По словам Шиститко, проблема находится на контроле, и новые пробы воды позволят определить, загрязнена ли Кердь.

Напомним, в июле 2018 года в реке Кердь Пронского района массово погибла рыба. В августе ситуация повторилась. В соцсетях рязанец Олег Розов разместил видео и пожаловался на сбросы в воду химических отходов.

Позже в минприроды назвали причину гибели рыбы. Оказалось, что ООО «Биофармкомбинат», расположенное в Михайловском районе, сбросило в реку химические вещества. Протяженность загрязненного участка составила 16 километров.

Минприродопользования региона обратилось в суд, чтобы закрыть предприятие «Биофармкомбинат». Проверка показала, что в реке в 200 раз превышено предельно допустимое значение биологического потребления кислорода, на стоках предприятия — в 13 раз.

Предприятие оштрафовали на 80 тысяч рублей, а затем еще на 90 тысяч.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Новость в сюжете:

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Природа и экология»
13:14, 4 марта 2019
В реке Кердь снова проверят чистоту воды
10:56, 4 марта 2019
Уничтожением и загрязнением озера в Канищеве заинтересовались в минприроды 1
19:42, 3 марта 2019
В ночь на понедельник в Рязанской области ожидается до -13 градусов. Прогноз погоды
16:47, 3 марта 2019
Синоптики рассказали о погоде 8 марта
14:00, 3 марта 2019
Поплывем. Прогноз погоды в Рязанской области на первую рабочую неделю марта
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
6 дней назад
Обжоры на рязанские обеды. Ищем идеальный бизнес-ланч

Обжоры на рязанские обеды. Ищем идеальный бизнес-ланч 7

Этот обзор расскажет, где есть оптимальный бизнес-ланч, куда можно пойти с понедельника по пятницу.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:01, 24 февраля 2019 18 080
Названы самые продаваемые европейские автомобили в России за 2018 год 1
18:06, 21 февраля 2019 17 412
Массовая авария с бетономешалкой парализовала движение на Северной окружной 3
8:46, 24 февраля 2019 16 939
Кличко рассказал о «росте смертности» в киевских больницах. Видео
17:01, 23 февраля 2019 16 459
Ребенка, оставленного на ночь в московском парке, передадут под опеку
19:14, 26 февраля 2019 16 321
Рязанского митрополита отстранили от управления финансами РПЦ
Все новости
Голосования

Собираетесь ли вы соблюдать Великий пост?

Окончание опроса: 11.03.2019
Архив голосований
Форум