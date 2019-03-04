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В реке Кердь снова проверят чистоту воды. Об этом местным жителям сообщил глава администрации Пронского района Александр Шаститко, пишет издательство «Пресса».
Отмечается, что река уже вскрылась ото льда, а мутный осадок осел на дно.
По словам Шиститко, проблема находится на контроле, и новые пробы воды позволят определить, загрязнена ли Кердь.
Напомним, в июле 2018 года в реке Кердь Пронского района массово погибла рыба. В августе ситуация повторилась. В соцсетях рязанец Олег Розов разместил видео и пожаловался на сбросы в воду химических отходов.
Позже в минприроды назвали причину гибели рыбы. Оказалось, что ООО «Биофармкомбинат», расположенное в Михайловском районе, сбросило в реку химические вещества. Протяженность загрязненного участка составила 16 километров.
Минприродопользования региона обратилось в суд, чтобы закрыть предприятие «Биофармкомбинат». Проверка показала, что в реке в 200 раз превышено предельно допустимое значение биологического потребления кислорода, на стоках предприятия — в 13 раз.