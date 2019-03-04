Уничтожением и загрязнением озера в Канищеве заинтересовались в минприроды

Уничтожением и загрязнением озера «Дикая утка» в Канищеве заинтересовались в региональном минприроды. В пятницу, 1 марта, этой теме посвятили внеплановое заседание общественного совета.
Во время обсуждения отметили, что водный объект с названием «Дикая утка» в государственном реестре не зарегистрирован.
«Вместе с тем, отсутствие в государственном реестре водного объекта не означает отсутствия самого водного объекта, в случае, если имеется характерный водный режим (наличие дна и берегов, русла, течения)», — пояснили в минприроды.
При этом исследование проб строительных и бытовых отходов на участке показало, что они относятся к 4-5 классам опасности. Это значит, что лица, ввозившие отходы, должны иметь лицензию на их транспортировку.
Информацию передали в Росприроднадзор. Кроме того, в Росреестр направили запрос для проверки законности целевого использования земель.
Участники общественного совета решили обратиться с запросом в администрацию для разъяснения правил застройки указанных земель, направить запрос в ЦГМС с просьбой разъяснить наличие водного объекта, а также обратиться в Россельхознадзор для установления происхождения плодородного слоя почвы, завезенного на территорию.
Напомним, ранее активисты