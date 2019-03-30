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17:36, 30 марта 2019 478
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К зданию рязанской мэрии привезли труп женщины. Фото

К зданию рязанской мэрии привезли труп женщины. Фото

Утром в субботу, 30 марта, к зданию горадминистрации приехал траурный кортеж с телом скончавшейся рязанки Ирины Фокиной. Об этом пишет «Областная рязанская газета».

Женщина умерла на 52 году жизни. По информации издания, при жизни она занималась пассажирскими перевозками и долгое время судилась с мэрией.

Как рассказали родственники и супруг Фокиной, женщина скончалась из-за нервных стрессов и переживаний, возникших из-за конфликта с администрацией.

«Ирина была очень деятельной. Но это безобразие, которое произошло. Она добивалась правды. В течение полутора лет жила в таком стрессовом состоянии. Мы полагаем, что одна из причин такого раннего ухода — это жизнь в стрессе, в той напряженной обстановке, — прокомментировала родственница умершей рязанки. — Очень обидно, что люди, которые стояли у истоков маршрутного движения в Рязани, их просто-напросто выкидывают, затем приглашают других людей. Я как потребитель не вижу, почему нужно этих убрать. В чем причина? Добиваются чего? Это первый гроб. А за ним пойдет другая смерть. Очень обидно, жалко».

Напомним, в феврале подобный случай произошел в Самаре — история прогремела на всю страну. Женщина привезла к зданию правительства гроб мужа, поскольку мужчину не могли похоронить больше двух недель.

Позже появилось видео с сотрудниками ритуальной службы, которые мешали жительнице Самары похоронить мужа.

Фото «Областная рязанская газета»


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