Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:31, 22 февраля 2019 1 102
 0    0

В Самаре женщина привезла к зданию правительства гроб с покойником. Видео

В Самаре женщина привезла к зданию правительства гроб с покойником. Видео

В Самаре женщина привезла к зданию правительства гроб мужа. Она сделала это, поскольку мужчину не могли похоронить больше двух недель, передает РИА Новости.

Женщина планировала похоронить мужа на кладбище Рубежное, на которой работает одна ритуальная фирма. Вдова договорилась с другой организацией, которую на кладбище не пускают.

Спустя время компания получила разрешение, но в день похорон на место приехали несколько десятков человек, которые не дали выкопать могилу. Вдову вообще не пустили на кладбище.

Вызов полиции не помог решить проблему, сообщил «Дождь».

По данным телеграм-канала Mash, мужчина умер 6 февраля, вдова договорилась о похоронах за восемь тысяч рублей, но работавшая на кладбище компания потребовала 30 тысяч.

После этого женщина привезла гроб к зданию правительства.

В гордаминистрации ситуацию назвали провокацией.

«Необходимо отметить, что направление выдано беспрепятственно в день обращения — 20 февраля 2019 года. Сотрудники МКУ действовали в соответствии с регламентом оказания муниципальной услуги „Предоставление участка земли для погребения“, утвержденного постановлением администрации Самары от 27 ноября 2018 года № 951. Имеются соответствующие видеозаписи», — сообщили представители мэрии.

Материалы передали в правоохранительные органы.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
14:29, 22 февраля 2019
Карабасов поздравил Почетного гражданина Рязани с 93-летием
14:02, 22 февраля 2019
В Рязани заболевшие корью отказались от лечения и госпитализации
13:49, 22 февраля 2019
В Рязани помощник машиниста вместе с другом пытался слить солярку с тепловоза
13:37, 22 февраля 2019
На Рязанском приборном заводе возложили цветы к мемориалу защитникам Отечества
13:31, 22 февраля 2019
В Самаре женщина привезла к зданию правительства гроб с покойником. Видео
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 часа назад
Новые попытки сократить убытки. Мэрия Рязани черепашьими темпами избавляется от ветхих котельных

Новые попытки сократить убытки. Мэрия Рязани черепашьими темпами избавляется от ветхих котельных

Из-за изношенной частной котельной и разгильдяйства ее собственников обитатели трех домов в Песочне регулярно грели воду в тазиках и каждый год с ужасом ждали наступления отопительного сезона.

Популярное
Комментируемое
Новое
17:17, 13 февраля 2019 25 120
В РЖД рассказали, почему в Рязани оказалась электричка, сошедшая с рельсов в Туапсе 4
20:10, 11 февраля 2019 20 365
Эксперты назвали пять самых надежных кроссоверов в мире
16:16, 17 февраля 2019 20 352
В Михайлове почтили память погибших в Афганистане воинов
18:19, 10 февраля 2019 18 851
В Минздраве рассказали, когда завершится эпидемия гриппа и ОРВИ
13:40, 9 февраля 2019 18 486
Под мостом на въезде в Рязань застрял автовоз с машинами. Видео 8
Все новости
Голосования

Есть ли у вас кредиты?

Окончание опроса: 28.02.2019
Архив голосований
Форум