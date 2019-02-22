В Самаре женщина привезла к зданию правительства гроб с покойником. Видео

В Самаре женщина привезла к зданию правительства гроб мужа. Она сделала это, поскольку мужчину не могли похоронить больше двух недель, передает
Женщина планировала похоронить мужа на кладбище Рубежное, на которой работает одна ритуальная фирма. Вдова договорилась с другой организацией, которую на кладбище не пускают.
Спустя время компания получила разрешение, но в день похорон на место приехали несколько десятков человек, которые не дали выкопать могилу. Вдову вообще не пустили на кладбище.
Вызов полиции не помог решить проблему, сообщил «
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После этого женщина привезла гроб к зданию правительства.
В гордаминистрации ситуацию назвали провокацией.
«Необходимо отметить, что направление выдано беспрепятственно в день обращения — 20 февраля 2019 года. Сотрудники МКУ действовали в соответствии с регламентом оказания муниципальной услуги „Предоставление участка земли для погребения“, утвержденного постановлением администрации Самары от 27 ноября 2018 года № 951. Имеются соответствующие видеозаписи», — сообщили представители мэрии.
Материалы передали в правоохранительные органы.