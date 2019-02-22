Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

18:18, 22 февраля 2019 562
 0    0

Появилось видео с сотрудниками ритуальной службы, которые мешали жительнице Самары похоронить мужа

Появилось видео с сотрудниками ритуальной службы, которые мешали жительнице Самары похоронить мужа

Опубликовано видео с самарского кладбища, где сотрудники ритуальной службы мешали вырыть могилу для покойного. Ролик опубликовал «Московский комсомолец».

На кладбище Рубежное местные ритуальщики мешали сотрудникам другой службы, к которым обратилась вдова. У женщины не было средств и она нашла фирму, которая запросила меньшую сумму.

Вырыть могилу не удалось и вдова решила выгрузить гроб около здания правительства. В итоге женщине пришлось после этого везти покойника за 40 километров на другое кладбище.

В гордаминистрации ситуацию назвали провокацией и передали материалы в правоохранительные органы.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
18:50, 22 февраля 2019
Рокотянская поздравила рязанских военнослужащих
18:18, 22 февраля 2019
Появилось видео с сотрудниками ритуальной службы, которые мешали жительнице Самары похоронить мужа
17:13, 22 февраля 2019
Стоит поторопиться. Рязанцев предупредили об изменениях при покупке новостроек
16:56, 22 февраля 2019
Рязанская епархия прокомментировала отказ религиозной общины лечиться от кори
16:39, 22 февраля 2019
Под звон наград и фронтовые песни. Любимов поздравил рязанских военных
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 часа назад
Группа компаний «Доступное жилье» оправдывает свое название

Группа компаний «Доступное жилье» оправдывает свое название

Первый поселок, построенный группой компаний — Зеленинские дворики в Рыбновском районе.

Популярное
Комментируемое
Новое
17:17, 13 февраля 2019 25 178
В РЖД рассказали, почему в Рязани оказалась электричка, сошедшая с рельсов в Туапсе 4
20:10, 11 февраля 2019 20 386
Эксперты назвали пять самых надежных кроссоверов в мире
16:16, 17 февраля 2019 20 378
В Михайлове почтили память погибших в Афганистане воинов
18:19, 10 февраля 2019 18 876
В Минздраве рассказали, когда завершится эпидемия гриппа и ОРВИ
13:40, 9 февраля 2019 18 525
Под мостом на въезде в Рязань застрял автовоз с машинами. Видео 8
Все новости
Голосования

Есть ли у вас кредиты?

Окончание опроса: 28.02.2019
Архив голосований
Форум