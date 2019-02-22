Появилось видео с сотрудниками ритуальной службы, которые мешали жительнице Самары похоронить мужа

Опубликовано видео с самарского кладбища, где сотрудники ритуальной службы
На кладбище Рубежное местные ритуальщики мешали сотрудникам другой службы, к которым обратилась вдова. У женщины не было средств и она нашла фирму, которая запросила меньшую сумму.
Вырыть могилу не удалось и вдова решила выгрузить гроб около здания правительства. В итоге женщине пришлось после этого везти покойника за 40 километров на другое кладбище.
В гордаминистрации ситуацию назвали провокацией и передали материалы в правоохранительные органы.