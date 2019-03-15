Водитель рязанского троллейбуса Александр Столяров рассказал, что его восстановили в должности спустя два с половиной месяца после решения Советского суда. Этим он объяснил свое отсутствие на предприятии в период с 8 ноября по 1 февраля 2019 года.
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В управлении отметили, что 8 ноября 2018 года мужчину восстановили в должности после увольнения, но на работе он появился только 1 февраля.
RZN.info водитель рассказал, что действовал в рамках закона. «По закону приказ о восстановлении в должности вступает в силу с момента отмены ранее изданного приказа об увольнении. На предприятии все сделали наоборот. В ноябре они издали приказ о восстановлении меня в должности, а приказ о моем увольнении отменили только 30 января», — отметил Столяров.
Рязанец также рассказал, что с 23 февраля официально находится на больничном и проходит лечение в городской клинической больнице №4. Необходимость в нем возникала после судебных тяжб с УРТ.
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