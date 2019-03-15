Водитель рязанского троллейбуса Александр Столяров рассказал подробности конфликта с руководством УРТ. По его словам, директор предприятия Сергей Закалюкин в личном общении не скрывает своего желания уволить сотрудника и чинит препятствия к работе.

Так, с 4 февраля водитель троллейбуса с почти 30-летним опытом работы проходит стажировку. Руководство не выпускает его на маршрут. Вместе с тем, по словам Столярова, водителей троллейбусов на предприятии не хватает, сокращают маршруты, запчасти для транспорта не закупают, были случаи, когда работников заставляли писать заявления по собственному желанию.

Отметим, на официальном сайте УРТ размещена вакансия водителя троллейбуса на регулярных городских пассажирских маршрутах. В отделе кадров предприятия подтвердили, что информация актуальна на сегодняшний день, но добавили, что предприятие не занимается обучением сотрудников и берет на работу водителей с опытом.

«Мне 55 лет, я почти 30 лет проработал в управлении, знаю все маршруты. Я вышел на пенсию, но люблю свою работу и еще могу работать. Не понимаю, почему работодатель может позволить себе такое поведение вопреки решению суда. Я простой человек и, получается, со мной можно поступать как угодно?» — возмутился рязанец.

Столяров рассказал, что 24 года проработал водителем троллейбуса №3, за полгода перед увольнением работал на маршруте «двойки». Вновь вернувшись в УРТ, водитель узнал, что его собираются перевести в депо №2, где он будет работать по маршруту в направлении Дягилева и Недостоева.

«Я живу в Дашково-Песочне. И чтобы приехать вовремя на работу в первую смену, мне придется вставать в три часа утра. Последняя смена завершается в половине первого ночи. Вы представляете, как мне предстоит добираться на работу и обратно? — недоумевает водитель. — Руководство мне сообщило, что нет необходимости, чтобы ты работал в „Дашках“. Хотя мое прежнее рабочее место по-прежнему пустует».

Напомним, в апреле прошлого года 55-летнего водителя троллейбуса уволили с предприятия за нарушение правил безопасности. Рязанец посчитал решение руководства УРТ несправедливым и обратился в Советский районный суд. Тот вынес решение о восстановлении его в должности . Работодатель подал аппеляцию в облсуд, но повторно проиграл.