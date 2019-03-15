В УРТ прокомментировали информацию о водителе троллейбуса, за которого заступились рязанцы

В УРТ рассказали, что Александру Столярову, «созданы все условия для полноценной работы в качестве водителя троллейбуса». Об этом сообщила рязанская мэрия.

Ранее рязанцы обратились к Любимову в поддержку водителя.

Как отметили в «Управлении Рязанского троллейбуса», 8 ноября 2018 года мужчину восстановили в должности после увольнения . По словам представителей предприятия, водитель не приступил к работе.

«Только 1 февраля 2019 года судебным приставом исполнителем был составлен акт о совершении исполнительных действий, в соответствии с которым Столяров вышел на работу. Таким образом, в период с 8 ноября по 1 февраля он не выходил на работу, оправдательных документов по факту прогула не предоставил, на него было наложено дисциплинарное взыскание в виде выговора», — говорится в сообщении.

В УРТ добавили, что, при этом, мужчину не уволили, а назначили ему стажировку «в связи с перерывом в работе на линии более шести месяцев».

«Сведения о том, что к Столярову имеется предвзятое отношение и его вынуждают написать заявлении на увольнение по собственному желанию так же не соответствует действительности», — рассказали в «Управлении Рязанского троллейбуса».

Также там сообщили, что с 25 февраля по сегодняшний день рязанец отсутствует на рабочем месте.

«С его слов, он находится на больничном, однако подтверждающих документов администрации предприятия он не предоставил», — говорится в сообщении.

«Также на предприятии отсутствует задержка с выплатой заработной платы сотрудникам, денежные выплаты производятся регулярно, без каких-либо задержек», — добавили в УРТ.

Напомним, рязанца пытались уволить , поскольку в апреле 2018 года мужчина заезжал в депо и токоприемник сошел с контактной сети. Чтобы не допустить падения опоры, водитель вышел на дорогу без сигнального жилета и поднялся на крышу троллейбуса для устранения неполадки.