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10:00, 15 марта 2019 1 819
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Рязанцы обратились к Любимову в поддержку водителя рязанского троллейбуса

Рязанцы обратились к Любимову в поддержку водителя рязанского троллейбуса

Рязанцы обратились к губернатору Николаю Любимову в поддержку водителя рязанского троллейбуса Александра Столярова, которого пытались уволить за нарушение правил безопасности. Сообщения появились в комментариях на странице главы региона «ВКонтакте».

Горожане просят помочь мужчине. Они указывают в сообщении, что ему и еще сотне водителей не начисляли зарплату.

Рязанца уже пытались уволить, поскольку в апреле 2018 года мужчина заезжал в депо и токоприемник сошел с контактной сети. Чтобы не допустить падения опоры, водитель вышел на дорогу без сигнального жилета и поднялся на крышу троллейбуса для устранения неполадки.

После этого сотруднику УРТ сделали два выговора и уволили за «неоднократное неисполнение трудовых обязанностей». Рязанец обратился в суд, который выяснил, что нарушения водитель допустил в результате одного случая, когда ситуация требовала незамедлительных вмешательства. Райсуд постановил отменить приказы о выговорах и увольнении, восстановить истца на работе, а также выплатить ему зарплату за время вынужденного прогула и моральную компенсацию.

Представители УРТ подали апелляцию, однако ее оставили без удовлетворения, а решение суда без изменения. Оно вступило в законную силу.


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