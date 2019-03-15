Рязанцы обратились к Любимову в поддержку водителя рязанского троллейбуса

Рязанцы обратились к губернатору Николаю Любимову в поддержку водителя рязанского троллейбуса Александра Столярова, которого пытались уволить за нарушение правил безопасности. Сообщения появились в комментариях на
Горожане просят помочь мужчине. Они указывают в сообщении, что ему и еще сотне водителей не начисляли зарплату.
Рязанца уже
После этого сотруднику УРТ сделали два выговора и уволили за «неоднократное неисполнение трудовых обязанностей». Рязанец обратился в суд, который выяснил, что нарушения водитель допустил в результате одного случая, когда ситуация требовала незамедлительных вмешательства. Райсуд постановил отменить приказы о выговорах и увольнении, восстановить истца на работе, а также выплатить ему зарплату за время вынужденного прогула и моральную компенсацию.
Представители УРТ подали апелляцию, однако ее оставили без удовлетворения, а решение суда без изменения. Оно вступило в законную силу.